DAZN, Canal+, distribution : les grandes annonces de De Tavernost sur la chaîne L1 de la LFP

C’est officiel depuis ce mardi après-midi. La LFP a lancé son projet de «plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s, gérée et pilotée par LFP Media.» Après les nombreux échecs de ces dernières saisons (Mediapro, Amazon, DAZN), il fallait changer de stratégie. L’instance préfère donc avoir le contrôle de son produit phare qu’est le championnat de France de première division. Il reste des détails à définir mais on sait déjà que le tarif sera de 14,99 euros par mois. Rappelons que le tarif initial de l’abonnement compris entre 30 et 40 euros mensuels avait signé l’arrêt de mort avant même ses débuts de DAZN.

Après plusieurs semaines de tractations, Nicolas de Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la ligue en charge du dossier, a fini par convaincre les présidents de Ligue 1. La LFP diffusera donc sur sa plateforme 8 matches par journée dès la rentrée, puis l’intégralité à partir de 2026-2027. Le dirigeant a profité de cette nouvelle pour livrer plus d’informations sur ce grand projet auprès de L’Equipe, notamment sa distribution qui ne sera pas exclusive. «Nous sommes dans un mode de distribution multi-plateformes. Nous avons des négociations avec l’ensemble des distributeurs, à l’exception de Canal+ qui n’a pas souhaité continuer les discussions avec nous.»

La LFP espère 1 million d’abonnés la première année

L’ancien patron de M6 a même glissé un petit tacle à la chaîne cryptée sur ses choix stratégiques. «Ils ont mis des sommes importantes dans les coupes d’Europe, mais il ne peut pas y avoir 490 millions d’euros pour la Ligue des champions d’un côté et 100 millions d’euros seulement pour la L1. Cet écart n’est pas possible» averti De Tavernost, expliquant tout de même que «la porte sera toujours ouverte.» La preuve avec DAZN puisque ce dernier fait partie des possibles diffuseurs. Preuve que tout a été remis à plat après les nombreux conflits des derniers mois. L’entreprise britannique a réglé sa dernière échéance de 70 M€ et offre une indemnité de 85 M€ pour la rupture anticipée de l’accord signé avec la LFP il y a un an.

L’offre à 14,99 euros par mois a été confirmée, en plus d’une proposition de prix à 9,99 euros pour les moins de 26 ans. La LFP souhaite obtenir le plus d’abonnés pour la réussite de son nouveau projet, et vendre un produit de meilleure qualité auprès des plateformes intéressées. De Tavernost affiche ses objectifs. «On serait déçus à moins d’un million d’abonnés la première année», explique-t-il. Xavier Domergue, actuellement sur M6, sera bien l’une des voix de la Ligue 1 pour la rentrée. «Les clubs sont derrière nous et on va beaucoup s’appuyer sur eux. Il y a une charte média en cours d’élaboration pour faire davantage de choses avec les clubs», conclut l’homme d’affaires de 74 ans.