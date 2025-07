Olivier Giroud juge l’arrivée de Paul Pogba à Monaco

À 38 ans, Olivier Giroud n’est pas le seul champion du monde 2018 à faire son retour en France. Après un an et demi sans jouer, Paul Pogba est lui aussi de retour au pays, même s’il n’a pas encore évolué en Ligue 1. Mais pour Giroud, la signature de la Pioche à Monaco est une excellente nouvelle.

« C’est génial de retrouver Paul dans ce championnat. Il y a d’autres internationaux et je serai content de les retrouver. C’est bien pour le championnat d’avoir des internationaux et même des anciens, qui considèrent l’idée de revenir ici, dans un championnat attractif, plaisant, et dans lequel je souhaite prendre un max de plaisir », a-t-il confié en conférence de presse.