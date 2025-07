Une légende allemande menace Marc-André ter Stegen

Le feuilleton Marc-André ter Stegen passionne les foules à Barcelone. Le champion d’Espagne veut se débarrasser du gardien, qui veut absolument rester. Cette semaine, il s’est déjà entraîné en marge du groupe, et le bras de fer est parti pour durer. Dans des propos rapportés par Marca, Lothar Matthäus a encouragé le joueur à partir, sous peine de rater la Coupe du Monde.

« S’il veut jouer le Mondial, il doit partir. Il sait qu’il ne va pas jouer à Barcelone, et il doit le faire pour jouer au Mondial. Ce sont des décisions qu’il faut accepter et ne pas se plaindre, ça fait partie du football. Ce n’est pas Hansi Flick, mais le Barça, et rien n’est plus grand que le club. Je comprends Ter Stegen, il a bien joué, il a été capitaine, sa vie privée est à Barcelone. mais il doit accepter que le club a d’autres idées, d’autres plans », a indiqué la légende du foot allemand. Le message est passé.