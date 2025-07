Monaco : le bizutage enflammé de Paul Pogba

Depuis le 29 juin dernier, Paul Pogba (32 ans) est un joueur de l’AS Monaco. Le milieu de terrain s’adapte d’ailleurs très bien à son nouvel environnement, lui qui fait déjà l’unanimité dans le groupe comme nous vous l’avons expliqué la semaine dernière. Ce mardi, le Français est d’ailleurs passé par le rituel du bizutage.

La suite après cette publicité

Le champion du monde 2018 a poussé la chansonnette sur un son de Gims, «Spider». Et on peut dire qu’il a mis l’ambiance. Juste avant son bizutage, il avait eu quelques mots pour ses coéquipiers et le staff. «C’est un plaisir pour moi de reprendre le football, surtout avec ce groupe-là. Donc j’espère que cette année, il n’y aura que du bonheur, des trophées et tout ce qu’on veut. Je vais faire le maximum pour donner cette joie-là.»