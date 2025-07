Euro (f) : la Norvège renverse la Suisse

Après la victoire de la Finlande contre l’Islande (1-0) lors du match d’ouverture de l’Euro féminin 2025, le deuxième match du groupe A opposait la Suisse à la Norvège, à Bâle, au Parc Saint-Jacques. Les 20 premières minutes ont été dominées par la Suisse, et à la 23e minute, les Suissesses ont concrétisé leurs nombreuses phases offensives par une frappe lourde de l’attaquante Reuteler, qui s’est finalement écrasée sur la barre transversale. Cinq minutes plus tard, Nadine Riesen a ouvert le score d’une frappe du pied droit qui a terminé dans le petit filet gauche. Les Norvégiennes ont été en grande difficulté en première période.

La suite après cette publicité

La seconde période a été complètement différente. Avec deux buts coup sur coup, à la 54e et à la 58e minute, les Norvégiennes ont renversé la rencontre et ont pris l’avantage en début de seconde mi-temps (1-2), grâce à un but de la Ballon d’Or féminine 2018, Ada Hegerberg, et un but contre son camp de Stierli. L’écart aurait pu être encore plus grand, mais Hegerberg a manqué son penalty à la 70e minute, tiré hors cadre. Une minute plus tard, la Suisse a cru à l’exploit lorsque l’arbitre a sifflé un penalty en sa faveur, finalement annulé. La possession du ballon a été très équilibrée, avec 53 % en faveur de la Suisse. La Norvège et la Finlande occupent la tête du groupe A avec 3 points chacune, tandis que la Suisse et l’Islande restent à 0 point.