Euro (f) : la Finlande s’impose contre l’Islande pour l’ouverture du tournoi

Le championnat d’Europe féminin, qui se déroule en Suisse, commençait ce mercredi 2 juillet avec un choc du groupe A. Une opposition entre l’Islande (14e au classement FIFA) et la Finlande (26e). Le match se déroulait à Thoune, à la Stockhorn Arena. Les Islandaises étaient les favorites sur le papier, mais c’est bel et bien la Finlande qui s’est imposée 1 but à 0. En effet, la Finlande a dominé le match, avec une possession du ballon proche des 60%, et un total de 16 tirs contre 12. Antonsdóttir a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge, à la 58e minute, laissant ses coéquipières à 10 sur le terrain.

La suite après cette publicité

Pratiquement dix petites minutes plus tard, l’ailier gauche de la Finalande, Kosola, a inscrit un superbe but à la 70e minute depuis le côté gauche de la surface de réparation. C’est donc une belle opération pour les Finlandaises qui prennent 3 points et se placent temporairement à la tête du groupe A. Les autres membres du groupe A, la Suisse et la Norvège, s’affronteront dès 21h au Parc Saint-Jacques, à Bâle.