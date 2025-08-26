Wolfsburg : négociations très avancées avec Benfica pour Mohamed Amoura

C’est l’un des feuilletons de l’été en Bundesliga. Auteur de dix buts et autant de passes décisives la saison dernière dans le championnat allemand, Mohamed Amoura a marqué les esprits pour sa première saison outre-Rhin. Gravissant les échelons depuis le début de sa carrière, l’attaquant algérien n’a aucune limite et semble toujours prêt à aller plus loin. Fort de toutes ces étapes fructueuses, l’ancien de Lugano a donc tapé dans l’œil de plusieurs formations cet été.

L’une des équipes les plus déterminées à l’idée de le recruter est Benfica. Désireux de récupérer leur trône au Portugal, les Lisboètes ont coché le nom du natif de Taher depuis de longues semaines. Mieux encore, les dirigeants benfiquistes sont passés à l’action lors des semaines dernières et ont déjà formulé une offre de 27 millions d’euros à leurs homologues allemands. Un montant loin d’être suffisant pour Wolfsbourg, qui valorise son joueur à hauteur de 40 millions d’euros.

La venue d’Amoura à Benfica dépend de la qualification en C1

Durs en affaire, les dirigeants de la formation allemande ont également affirmé qu’ils étaient prêts à conserver Amoura, sous contrat jusqu’en 2029, une saison de plus : «il y a beaucoup de clubs intéressés par Mohamed Amoura et des discussions ont déjà eu lieu. Mohamed est notre joueur. Il a un contrat avec nous et nous sommes sereins à ce sujet. Si Benfica ou un autre club le veut, il devra répondre à nos exigences. Est-ce qu’il jouera le prochain match sous nos couleurs ? Je ne sais pas. Peut-être.»

Néanmoins, les positions se sont rapprochées ces dernières heures et les négociations sont devenues très avancées. En effet, selon nos informations, Benfica est prêt à revenir à la charge avec une offre améliorée. Pour ce faire, les dirigeants lisboètes comptent sur une qualification en Ligue des Champions pour obtenir plus de fonds et concrétiser cette opération XXL. Ainsi, il faudra absolument que le SLB batte Fenerbahce à domicile ce mercredi soir (21h). Outre son avenir européen, Benfica joue également le dossier Amoura à travers ce match.