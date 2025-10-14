La femme de Thomas Meunier le piège avec un homme torse nu

Tout se passe bien pour le moment pour Thomas Meunier que ce soit avec Lille et la Belgique. Titulaire en club et performant avec les Nordistes, il est redevenu indiscutable en sélection et a même inscrit un joli but ce lundi soir lors de la victoire 4-2 des Diables Rouges contre le Pays de Galles. Un succès qui a permis aux Belges de prendre la première place de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde 2026. Juste après la rencontre, Thomas Meunier s’est toutefois fait piéger par sa femme Deborah Panzokou.

La suite après cette publicité

Avec humour et par l’intermédiaire d’une photo retouchée avec l’IA, elle lui a fait croire qu’un ouvrier était en train de peindre les murs de leur maison en étant torse nu. Le joueur a alors réagi dans une vidéo publiée par sa femme sur Tik Tok : «il y a un mec qui peint là, je ne sais pas pour qui il se prend là. C’est quoi ce bordel ? C’est qui ces mecs ? C’est un montage ? Tu ne vas pas me dire que ces mecs-là se mettent à poil dans la maison ! Arrête ton cinéma c’est quoi encore ces conneries ? C’est une pub pour coca-cola ou quoi ?» Une blague qui a fait exploser de rire la compagne de Thomas Meunier qui n’arrivait plus à garder son sérieux après avoir piégé son conjoint.