L’incroyable but collectif d’Angers qui assomme Nice

Dans une Allianz Riviera clairsemée et toujours sous tension après les violents incidents impliquant des supporters niçois ces dernières semaines, Angers a frappé le premier lors de cette 15e journée de Ligue 1. Le stade, en plein boycott de la Populaire Sud et englué dans une crise interne majeure, sonnait creux, avec à peine 10 000 spectateurs pour une enceinte qui en accueille plus de 34 000. Et c’est dans ce contexte pesant que les Angevins ont parfaitement exploité l’atmosphère morose, en posant leur jeu et en faisant douter un Gym encore sous pression.

La suite après cette publicité

Cette domination angevine a été récompensée par un magnifique mouvement collectif conclu par Yassine Belkhdim. Un but limpide, construit en une touche, qui a littéralement transpercé la défense niçoise et confirmé les difficultés du club azuréen. Mené à domicile, Nice pourrait s’enfoncer un peu plus dans la tourmente : en cas de nouvelle défaite, les Aiglons pourraient se retrouver au 12e rang, symbole d’un début de saison de plus en plus inquiétant.