Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

L’incroyable but collectif d’Angers qui assomme Nice

Par Allan Brevi
1 min.
Le stade de l'OGC Nice, l'Allianz Riviera @Maxppp
Nice 0-1 Angers

Dans une Allianz Riviera clairsemée et toujours sous tension après les violents incidents impliquant des supporters niçois ces dernières semaines, Angers a frappé le premier lors de cette 15e journée de Ligue 1. Le stade, en plein boycott de la Populaire Sud et englué dans une crise interne majeure, sonnait creux, avec à peine 10 000 spectateurs pour une enceinte qui en accueille plus de 34 000. Et c’est dans ce contexte pesant que les Angevins ont parfaitement exploité l’atmosphère morose, en posant leur jeu et en faisant douter un Gym encore sous pression.

La suite après cette publicité
L1+
🇲🇦 Yassine Belkhdim à la conclusion d'un superbe mouvement pour le @AngersSCO !

Nice est mené à domicile, rien ne va plus 🤯

#OGCNSCO
Voir sur X

Cette domination angevine a été récompensée par un magnifique mouvement collectif conclu par Yassine Belkhdim. Un but limpide, construit en une touche, qui a littéralement transpercé la défense niçoise et confirmé les difficultés du club azuréen. Mené à domicile, Nice pourrait s’enfoncer un peu plus dans la tourmente : en cas de nouvelle défaite, les Aiglons pourraient se retrouver au 12e rang, symbole d’un début de saison de plus en plus inquiétant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Angers
Yassine Belkhdim

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Angers Logo Angers
Yassine Belkhdim Yassine Belkhdim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier