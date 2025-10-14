Luca Zidane titulaire pour la toute première fois avec l’Algérie

Sélectionné pour la toute première fois avec l’Algérie lors de ce rassemblement d’octobre, Luca Zidane va pouvoir faire ses grands débuts ce mardi face à l’Ouganda. Resté sur le banc jeudi soir contre la Somalie, le fils de Zinédine Zidane et gardien titulaire de Grenade va jouer très gros sur ce match puisqu’il peut gagner une place de numéro un en sélection.

Un match sans grand enjeu pour l’Algérie qui est déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 mais pas pour l’Ouganda qui a une infime chance de se qualifier pour les barrages. A noter le quatuor composé d’Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Mohamed Amoura et Amine Gouiri en attaque.

La composition

Algérie : Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaïni, Hadjam - Zorgane, Boudaoui - Mahrez, Maza, Amoura - Gouiri