Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Afrique

Luca Zidane titulaire pour la toute première fois avec l’Algérie

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luca Zidane est en prêt à Santander @Maxppp
Algérie 0-1 Ouganda

Sélectionné pour la toute première fois avec l’Algérie lors de ce rassemblement d’octobre, Luca Zidane va pouvoir faire ses grands débuts ce mardi face à l’Ouganda. Resté sur le banc jeudi soir contre la Somalie, le fils de Zinédine Zidane et gardien titulaire de Grenade va jouer très gros sur ce match puisqu’il peut gagner une place de numéro un en sélection.

La suite après cette publicité

Un match sans grand enjeu pour l’Algérie qui est déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 mais pas pour l’Ouganda qui a une infime chance de se qualifier pour les barrages. A noter le quatuor composé d’Ibrahim Maza, Riyad Mahrez, Mohamed Amoura et Amine Gouiri en attaque.

La composition

Algérie : Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaïni, Hadjam - Zorgane, Boudaoui - Mahrez, Maza, Amoura - Gouiri

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Algérie
Luca Zidane

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Algérie Flag Algérie
Luca Zidane Luca Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier