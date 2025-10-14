Algérie : l’attraction Luca Zidane joue déjà très gros

Luca Zidane n’avait pas encore foulé le sol algérien que son nom était déjà sur toutes les lèvres au pays. Le 2 octobre dernier, Vladimir Petkovic l’a convoqué pour la première fois avec les Fennecs, quelques jours seulement après son changement de nationalité sportive. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe, mais qui a aussi animé les débats. Certains se sont posé des questions sur ce choix. Mais le sélectionneur des Verts a mis tout le monde d’accord en conférence de presse. « Moi, je pense que si j’ai convoqué ce joueur, c’est qu’il mérite d’être convoqué. Je suis convaincu qu’avec ses caractéristiques, parce que c’est un joueur qu’on suit depuis longtemps, il peut nous apporter d’autres qualités dans le groupe. (…) Est-ce qu’il sera le gardien numéro 1 ? C’est prématuré d’en parler maintenant. »

Lundi dernier, le gardien de Grenade a rejoint le pays, où il a été chaleureusement accueilli par de nombreux supporters, mais aussi par les micros tendus de la presse algérienne, pressée de recueillir ses premières impressions. « Je suis content d’être ici en Algérie, c’est une fierté pour ma première convocation. On espère pouvoir gagner le prochain match pour la qualification en Coupe du Monde, c’est un match important. On espère que le peuple sera derrière nous », a avoué le fils de Zizou à l’aéroport avant de s’engouffrer dans une voiture pour se rendre au centre d’entraînement de Sidi Moussa. La FAF a d’ailleurs partagé des photos et des vidéos de ses premiers pas là-bas, lui qu’on a pu voir se rendre à une réunion pour échanger avec le sélectionneur.

Une semaine folle avec les Fennecs

Ensuite, place au travail pour le natif de Marseille, qui ne souhaite pas être au centre de toutes les attentions selon la presse. Il a pu enchaîner les séances avec les gardiens et le groupe pour préparer le match face à la Somalie. Impliqué et appliqué, Luca Zidane a ensuite pris la parole mercredi après-midi pour évoquer ses premiers jours avec les Verts lors d’un point presse organisé par la FAF. « Il faut remporter le match contre la Somalie pour se qualifier à la Coupe du monde (…) L’Algérie ? C’est un bon choix pour moi, mon grand-père est originaire de ce pays. Je suis fier d’être Algérien et bien content d’être là. Mais, comme je l’ai dit, le plus important est de procurer ce jeudi de la joie au peuple algérien. »

Il a ajouté : « toute la famille est contente, ils sont contents que je sois là, mon grand-père aussi, c’est une fierté. C’est mon choix, ils sont derrière moi, derrière mes choix. Mes proches sont très contents pour moi, c’est le plus important (…) On m’a rapporté que le jour du match, il y a une très belle ambiance au stade. Pour nous les joueurs, c’est vraiment un bon coup de pouce. Moi, personnellement, je donnerais tout pour remplir de joie le peuple algérien.» Il a ensuite évoqué la concurrence à son poste, conscient de ne pas arriver en terrain conquis : «il y a comme partout dans le football de la concurrence, ça veut dire qu’on a une très bonne équipe, c’est bon pour la suite. »

Une première très attendue

Jeudi, Petkovic a finalement choisi de le placer sur le banc et de miser sur Alexis Guendouz dans les cages. On imagine que le coach de l’Algérie a préféré s’appuyer sur un portier qui connaît bien le groupe lors d’un match crucial. L’idée était aussi d’essayer de ne pas mettre trop de pression et de protéger le très attendu Zidane. Un choix payant puisque les Verts se sont qualifiés pour la Coupe du Monde après un succès 3 à 0. Mais plusieurs médias algériens ont avoué que peu importe l’identité du gardien, il n’aurait pas eu grand-chose à faire contre des Somaliens peu dangereux. Ce soir à 18 heures, les Fennecs vont affronter l’Ouganda à Tizi Ouzou en Kabylie. Un match comptant également pour les éliminatoires au Mondial 2026.

Mais l’ambiance sera à la fête après la qualification. La pression, elle, sera moins forte. Le moment idéal donc pour lancer le nouveau venu. Et c’est bien la tendance, selon les informations de Compétition, qui a titré « Zidane, baptême du feu en Kabylie ». La publication algérienne a ajouté : « Luca Zidane est pressenti pour débuter, attendu comme le successeur de Raïs Mbolhi (…) Les regards seront braqués sur Luca Zidane, qui devrait enfin connaître son baptême du feu sous le maillot des Verts. Le gardien de Grenade, resté sur le banc face à la Somalie, aura l’occasion de se montrer devant le public de Hocine-Aït-Ahmed, sur la terre de ses ancêtres. Une soirée symbolique, mais aussi décisive pour son avenir en sélection : une belle prestation pourrait le propulser en pole position dans la hiérarchie des gardiens, à moins d’un mois du stage de novembre. En revanche, un début timide risquerait de freiner son élan dans la course à la CAN et à la Coupe du monde. »

Un gros test pour Zidane

DZ Foot s’attend aussi à le voir débuter. « Dans les cages, enfin, difficile de justifier le changement de nationalité sportive de Luca Zidane s’il est cantonné au banc de touche. » L’Expression a écrit de son côté : « arrivé en renfort lors de ce dernier stage de l’équipe nationale, le gardien de but de Granada CF Luca Zidane est pressenti pour entamer ce duel contre l’Ouganda d’entrée. Petkovic qui ne veut pas trop chambouler son équipe, entend quand même oser et aligner des nouveaux éléments qui n’ont pas eu jusqu’alors l’opportunité de trop jouer. (…) Une chose est sûre, les regards seront braqués sur le fils de la légende du football mondial Zinedine Zidane. Luca Zidane, devrait vivre sa première sélection et signer son baptême du feu sous le maillot de l’équipe nationale. »

Le média algérien poursuit : « le gardien de but formé au Real Madrid, convoqué contre la Somalie jeudi, aura certainement l’occasion de jouer sur la terre du pays de ses grands-parents et briller pour tenter de bousculer la hiérarchie au poste de gardien de but. D’aucuns le considèrent comme l’attraction du public des Verts, ce soir, au stade Hocine- Ait Ahmed de Tizi Ouzou où sa prestation sera décortiquée et longuement commentée au moindre détail par les observateurs et autres fans de l’Équipe nationale. » Le deuxième fils de ZZ, qui a rendu visite aux enfants malade à l’hôpital de Tizi Ouzou lundi, est donc déjà sous pression. En Algérie, on veut le juger sur le terrain et voir ce qu’il peut apporter à l’équipe nationale, à un poste qui n’a pas donné pleinement satisfaction à Petkovic depuis sa prise de fonction. La balle est dans son camp.