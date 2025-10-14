Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Le premier but concédé par Luca Zidane avec l’Algérie

Algérie 0-1 Ouganda

Nouveau gardien de la sélection algérienne, Luca Zidane (27 ans) a débuté titulaire ce mardi soir pour affronter l’Ouganda pour le compte du 10e match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Si les Algériens sont déjà qualifiés, l’Ouganda doit absolument gagner pour espérer aller en barrages.

L'Ouganda ouvre le score face à l'Algérie dans les premières minutes de jeu !

Et les Grues de Paul Put ont vite pris les devants puisqu’il n’a fallu que 6 minutes pour que Steven Mukwala trouve la faille. Lancé dans la profondeur, il a ajusté Luca Zidane d’une frappe croisée se logeant sur la gauche du but. Le portier de Grenade ne pouvait rien faire.

