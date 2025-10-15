Une nouvelle star du PSG va prolonger

Luis Enrique jusqu’en 2027, Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes jusqu’en 2029… On peut dire que le PSG a protégé ses arrières en prolongeant plusieurs éléments centraux de son projet au cours des derniers mois. Ils ne devraient d’ailleurs pas être les derniers, puisque des discussions sont actuellement menées avec d’autres cadres de l’effectif. Certains ont, eux, fait l’objet d’approches informelles.

On pense évidemment au Ballon d’Or Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en 2027. Comme révélé ces dernières heures par L’Équipe, le clan du Français souhaite obtenir une revalorisation salariale significative après la saison écoulée, historique à tous les étages. Le club n’aurait toutefois pas l’intention de lui offrir un salaire similaire à ceux touchés par Neymar ou Lionel Messi, comme fut un temps. Paris veut respecter sa nouvelle politique d’austérité.

Pacho très bien parti pour rempiler

Lui, ne devrait pas réclamer autant qu’Ousmane Dembélé, même s’il est devenu un acteur essentiel dans le vestiaire. Arrivé dans l’anonymat il y a un an en provenance de Francfort, Pacho s’est affirmé comme l’un des garants de l’équilibre de ce PSG 2024/2025. Et a priori, son club compte bien le récompenser de ses performances XXL. Selon le quotidien sportif, le défenseur équatorien a déjà une proposition entre les mains, qui le lierait alors au PSG jusqu’en 2031 s’il venait à l’accepter (soit deux années supplémentaires).

Les échanges entre les deux parties avanceraient dans le bon sens depuis septembre, et un accord pourrait même être rapidement trouvé. Tout le monde serait satisfait de l’avancée des discussions dans ce dossier, fluides dès le départ. Outre Pacho, Paris aimerait aussi boucler les prolongations de Fabian Ruiz ou encore de Senny Mayulu dans les prochains mois. Celle de Barcola traîne, mais les discussions se poursuivent depuis plusieurs mois.