Serge Aurier a reçu une proposition de l’OM !

Et si Serge Aurier (32 ans) portait actuellement les couleurs de l’Olympique de Marseille. Sans club depuis l’été 2024 après des passages par Galatasaray et Nottingham Forest, l’Ivoirien a confié dans un podcast avec Kampo avoir été approché par l’écurie phocéenne dans un passé relativement récent.

« On m’a déjà proposé (de signer à l’OM, NDLR). Benatia m’en a parlé, j’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m’intéressait pas, et j’étais sans club. Je suis très loyal moi. Je préfère ne pas manger que de signer à l’OM. Et à cette période là j’avais pas de club, c’est mon gagne-pain, mais non. Moi je suis un Parisien, j’ai fait mes classes ici en région parisienne, je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. Et ça fait bizarre, tu vois dans les Clasicos tu dis "allez Paris", quand tu gagnes t’es le plus heureux au monde, et là tu fais l’inverse, c’est quelle sensation que tu vas recevoir de l’autre côté ? », a indiqué l’Ivoirien. Loyal.