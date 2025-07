AS Monaco : les révélations du club sur la date de retour de Paul Pogba

Journée de présentations à Monaco aujourd’hui. Paul Pogba, Ansu Fati et Eric Dier étaient ainsi présentés comme nouveaux joueurs du club du Rocher. Et forcément, c’était surtout l’international tricolore qui était attendu. Les journalistes présents sur place voulaient notamment savoir quand La Pioche allait être opérationnelle, et Thiago Scuro, le DS monégasque, a ainsi tenu à apporter quelques éléments de réponse.

« Nous savons tous ce qui allait arriver après la signature. Le processus a été long depuis le premier contact. (…) On sait qu’il a besoin de temps pour revenir. Nous sommes prêts à suivre le processus. Ce n’est pas facile de mettre une deadline. On attend trois mois, après pour avoir premier retour. Son souhait c’est de pouvoir jouer en équipe de France, être prêt pour la prochaine coupe du monde, que ses enfants le voient jouer. Nous sommes là pour l’aider », a indiqué le dirigeant monégasque. Plus qu’à attendre…