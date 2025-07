Ça bouge pour trois indésirables du PSG !

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain défiera le Bayern Munich, ce samedi à 18 heures. En attendant, Luis Campos et ses équipes continuent, eux, de s’activer en coulisses pour façonner l’effectif le plus compétitif. Si Ilya Zabarnyi est ainsi attendu dans les prochains jours du côté de Paris, des départs sont également à prévoir. Et les premières offres arrivent d’ailleurs pour certains joueurs n’entrant plus forcément dans les plans de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Bien décidé à piller la Ligue 1, Fenerbahçe a notamment jeté son dévolu sur Milan Škriniar. Prêté ces six derniers mois au club turc, le défenseur parisien a, en effet, conquis tout le monde au Fener et un deal aux alentours des 10 M€ est désormais évoqué. Si la formation entraînée par José Mourinho doit encore s’entendre avec le Slovaque - également courtisé par Galatasaray - les négociations se poursuivent et semblent sur la bonne voie pour le joueur qui signerait donc un bail de 4 ans. Outre l’ex-Intériste, Fenerbahçe pourrait également rendre un autre service aux nouveaux champions d’Europe.

La suite après cette publicité

Fenerbahçe veut faire ses courses au PSG

En effet, le dernier deuxième de Super Lig a fait parvenir une offre de 15 millions d’euros au club parisien pour transférer le milieu Marco Asensio, aujourd’hui âgé de 29 ans et sous contrat jusqu’en 2026. Après un prêt réussi à Aston Villa (21 matches, 8 buts, 1 passe décisive), l’Espagnol est plus que jamais sur le départ et ne manque d’ailleurs pas de prétendants. Ce jeudi, L’Equipe indique, à ce titre, que l’AC Milan a aussi entamé des discussions pour tenter d’enrôler l’ancien Madrilène.

Le quotidien ajoute que Villarreal a fait part de son intérêt à l’entourage du joueur. Une opération qui devrait toutefois s’avérer complexe pour le Sous-marin jaune, qui ne semble pas disposer de la surface financière nécessaire. Enfin, toujours à Paris, le profil de Nordi Mukiele fait lui aussi des envieux selon FotoMaç. De retour dans la Ville Lumière après un prêt au Bayer Leverkusen, le natif de Montreuil fait partie de la short-list du… Fenerbahçe, qui veut renforcer le poste de latéral droit après le départ de Bright Osayi-Samuel. Vous l’aurez compris, de nombreux indésirables du PSG pourraient rapidement mettre les voiles dans les semaines à venir…