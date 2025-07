Fenerbahçe veut dépouiller la Ligue 1 !

Il y a un an, José Mourinho (62 ans) a pris les commandes de Fenerbahçe. En Turquie, le Special One a encore fait des siennes, lui qui n’a pas hésité à tacler à tout va dans les médias, à insulter et même à s’en prendre physiquement à Okan Buruk, l’entraîneur de Galatasaray, dont il avait pincé le nez. Certaines publications turques avaient d’ailleurs révélé que l’ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid pourrait payer pour son attitude jugée irrespectueuse et être viré après seulement une saison. Outre son comportement, les résultats n’ont pas été à la hauteur de ce qu’attendaient la direction et les supporters puisque le Fener a terminé deuxième du championnat, à onze longueurs du rival Galatasaray.

Après Duran, le dossier Skriniar est la priorité

Malgré tout ça, le coach lusitanien va bien démarrer ce nouvel exercice avec l’écurie de Süper Lig. Et pour l’aider à atteindre ses objectifs, ses dirigeants souhaitent lui offrir des recrues de choix. En tête de liste, on retrouve Jhon Duran. Comme révélé sur notre site, un accord a été trouvé entre Fenerbahçe et Al-Nassr, où il évoluait depuis six mois. Le footballeur de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2030, ne sera pas le seul renfort pour le club turc. Un club dont la priorité est de boucler à présent l’arrivée définitive de Milan Skriniar. Prêté ces six derniers mois, le défenseur a conquis tout le monde au Fener, qui voulait rapidement boucler sa signature.

Si les discussions avec le PSG ont été positives, puisqu’on évoque un deal à 10 M€, il faut encore s’entendre avec le joueur qui est aussi dragué par Galatasaray. Mais sa priorité est le Fener avec lequel il doit encore s’entendre au niveau salarial. Les Turcs ont déjà fait plusieurs offres inférieures aux 12 M€ par an que le footballeur exige. Les négociations se poursuivent mais semblent sur la bonne voie pour le joueur qui signerait un bail de 4 ans. L’écurie de Süper Lig compte récupérer d’autres indésirables du PSG. En effet, El Chiringuito a annoncé cette semaine que José Mourinho souhaite faire venir Marco Asensio. Un élément sur lequel Luis Enrique ne compte pas et qui a été prêté à Aston Villa durant 6 mois.

Le Fener veut faire ses courses à Paris

Le média ibérique parle d’une offre de 15 M€. Paris en veut 20. Toujours à Paris, le profil de Nordi Mukiele, qui était en prêt au Bayer Leverkusen, plaît selon FotoMaç. Le Fener veut renforcer le poste de latéral droit après le départ de Bright Osayi-Samuel. La presse turque révèle que le cas de Kyle Walker, dont Manchester City ne veut plus, est aussi étudié par les dirigeants turcs. En ce qui concerne le milieu de terrain, le nom de Thomas Partey, libre depuis la fin de son contrat à Arsenal, est cité. Le joueur est intéressé par le projet et a réclamé un contrat de 3 ans ainsi qu’un salaire de 6 M€. Les échanges se poursuivent à son sujet.

Toujours en Angleterre, Jadon Sancho, qui a été renvoyé à Manchester United par Chelsea après son prêt, a des touches avec le club turc. Mais il se rapproche plus de la Juventus actuellement. En revanche, FotoMaç assure que Fenerbahçe a ses chances avec le Niçois Evann Guessand. L’attaquant va faire l’objet d’une offensive à 25 M€ de la part des Turcs. Mais la concurrence est féroce sur ce dossier, où Brighton, l’AS Roma ou encore Wolverhampton sont cités comme des candidats potentiels à sa venue selon la presse turque. Le Fener ne compte pas du tout chômer durant ce mercato d’été pour bâtir une équipe compétitive et gâter son entraîneur José Mourinho, notamment en dépouillant le PSG.