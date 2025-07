La minute de silence du PSG pour Diogo Jota

Depuis l’annonce du décès de Diogo Jota, les hommages se succèdent et le PSG n’a pas manqué de saluer la mémoire du joueur de Liverpool. «Le Paris Saint-Germain a appris avec une immense tristesse le décès de Diogo Jota et de son frère André. Le Club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise. Toutes nos pensées les accompagnent en ce moment tragique.»

La suite après cette publicité

Le club de la capitale est aussi touché de l’intérieur puisqu’il compte dans ses rangs plusieurs éléments de l’équipe nationale du Portugal (Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos) et donc compatriotes de Jota. Les Rouge et Bleu ont d’ailleurs réalisé une minute de silence avant leur entraînement du jour.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Bayern Munich en exclusivité sur DAZN.