Une ancienne assistante de Nasser Al-Khelaïfi déboutée aux prud’hommes

En novembre 2022, une ancienne assistante de Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de saisir le conseil des prud’hommes pour licenciement illégal et harcèlement moral. Ce jeudi, la justice a finalement rejeté les accusations de Madame Amina Tajaddine, licenciée le 12 février 2022, dix ans jour pour jour après son entrée dans le groupe beIN Sports. Comme indiqué par RMC Sport, le média devra malgré tout verser la somme de 290.000 euros d’heures supplémentaires accumulées depuis sa prise de fonction alors que la plaignante demandait un million d’euros.

«Nous sommes ravis que le Conseil de prud’hommes ait statué en notre faveur, validant pleinement le bien-fondé du licenciement de Mme Tajaddine, et rejetant ainsi toutes les demandes formulées au titre de la prétendue nullité de celui-ci, ou encore au titre d’un prétendu harcèlement moral. Depuis des années, beIN Sports et sa direction font l’objet d’allégations totalement infondées et délibérément exagérées, ainsi que d’une campagne de dénigrement et de diffamation médiatique parfaitement orchestrée par des auteurs peu scrupuleux, et parfois accompagnée de chantage ou de documents et témoignages falsifiés», a déclaré Charles Mathieu, associé de DAEM et avocat de beIN Sports.