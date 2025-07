Gonzalo García se rapproche doucement de la sélection espagnole

Le poste de numéro 9 est toujours l’une des plus grandes quêtes actuelles de Luis de la Fuente avec la sélection espagnole, selon Marca. En effet, Morata prend de l’âge, Oyarzabal répond présent mais il n’est pas un numéro 9 de métier. Alors, un nom ressort de plus en plus en ce moment : celui de Gonzalo García. Le jeune attaquant de 21 ans performe avec le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des Clubs. Il a déjà inscrit 3 buts en 4 matchs, et grâce à lui, le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale contre la Juventus (1-0). Son style de jeu et ses déplacements correspondent parfaitement au style de jeu de la Roja de Luis de la Fuente.

Le jeune prodige de la Casa Blanca pourrait donc compléter le trio offensif de l’Espagne avec, sur les ailes, Nico Williams et la pépite Lamine Yamal. Jusqu’ici, le sélectionneur espagnol faisait confiance à Alvaro Morata, mais cela pourrait bel et bien changer. Gonzalo a eu du temps de jeu avec Xabi Alonso aussi, car Kylian Mbappé était malade. Mais si la pépite madrilène continue sur sa lancée, le Real Madrid fera appel à lui, et l’Espagne apprendra à encore mieux le connaître. Affaire à suivre.