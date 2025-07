Une réunion anti-crise pour apaiser les esprits à l’Inter Milan

Alors qu’elle navigue en eaux troubles depuis son élimination de la Coupe du Monde des Clubs (face à Fluminense 2-0) et l’affaire Hakan Çalhanoğlu, l’Inter Milan veut vite se rassurer. Sportmediaset informe que l’équipe et le staff technique se sont réunis mardi soir l’hôtel Charlotte, à la demande de l’entraîneur Cristian Chivu, pour tenter d’apaiser les esprits de tout le monde. Les propos de Lautaro Martinez auraient divisé le vestiaire milanais, poussant certains joueurs à expliquer au capitaine argentine que sa déclaration n’était pas une bonne décision.

La suite après cette publicité

Toujours selon le média italien, tout le monde est sorti plus serein de cette réunion. Récupérant d’une blessure depuis quelque temps, Hakan Çalhanoğlu n’était pas présent physiquement et on ignore s’il a participé à la réunion à distance, à l’image de Frattesi, Pavard, Bisseck et Zielinski. En attendant, le Turc pourrait bien quitter les Nerazzurri cet été puisque ces derniers lui chercheraient déjà un remplaçant à la hauteur.