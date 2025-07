Fenerbahçe s’offre Jhon Duran

Son aventure saoudienne n’aura duré que six mois. Recruté près de 90 millions d’euros par Al-Nassr cet hiver en provenance d’Aston Villa, l’attaquant colombien Jhon Duran n’aura pas fait long feu. Auteur de 12 buts en 18 matches, il a été notamment pointé du doigt pour son attitude et son manque de professionnalisme. De quoi pousser la direction du club saoudien à accepter un départ dès cet été.

Et c’est Fenerbahçe qui rafle la mise comme nous vous le révélions. Le club turc a annoncé son arrivée ce dimanche dans le cadre d’un prêt. «Notre club a conclu un accord avec le club et le joueur, Jhon Duran, qui joue pour Al Nassr FC, pour rejoindre notre équipe dans le cadre d’un prêt d’un an. Nous souhaitons à notre footballeur une saison pleine de succès sous notre maillot rayé.»