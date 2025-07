Ange Yoan Bonny s’engage à l’Inter Milan

Comme attendu et sans surprise, l’attaquant français, Ange Yoan Bonny, s’engage officiellement avec l’Inter Milan.

«Le Français né en 2003 arrive définitivement en provenance de Parma Calcio. Attaquant très rapide et puissant, doté d’un physique et d’une mobilité exceptionnels, Bonny est un avant-centre collectif, un meneur de jeu offensif capable de créer le danger pour ses adversaires grâce à sa grande technique. Vingt-sixième Français de l’histoire de l’Inter, Ange-Yoan retrouve Cristian Chivu, son entraîneur à Parme la saison dernière, sous les couleurs bleu et noir. Ainsi commence un nouveau chapitre dans le rêve d’Ange-Yoan Bonny : un rêve qui se colore aujourd’hui de noir et de bleu.»