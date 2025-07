Barça : la grande annonce de l’Inter sur Dumfries

C’est un dossier qui commence à traîner. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries. Auteur d’une très belle saison sous les couleurs de l’Inter Milan et d’une double confrontation XXL face à ce même Barça en Ligue des Champions, le joueur de 29 ans est logiquement convoité en étant l’une des références à son poste sur le marché des transferts. Surtout, il dispose d’une clause très surprenante qui a forcément attiré l’attention du club catalan.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Dumfries est disponible dès cet été pour la modique somme de 25 millions d’euros. Une clause libératoire existe dans son contrat en cas de transfert lors de ce mois de juillet et le Barça veut donc saisir cette opportunité. Mais pourtant, malgré plusieurs semaines de négociations, le Barça n’a pas vraiment avancé sur le dossier. Au contraire. À tel point que l’agent du joueur Jorge Mendes a rencontré la direction catalane pour demander d’accélérer un peu plus la cadence pour trouver un accord.

L’Inter n’a reçu aucune offre

Mais la presse catalane expliquait que le Barça étudiait aussi d’autres pistes en parallèle. Du côté de l’Inter Milan, si on s’attend logiquement à perdre le joueur avant début aout, on est aussi très tranquille. Et ce samedi, le directeur sportif Piero Ausilio a décidé de mettre un peu la pression sur le Barça. Le dirigeant italien a expliqué que le club catalan n’avait pas du tout accéléré sur le dossier et que la clause expire bientôt.

« Nous n’avons reçu aucune proposition formelle du Barça pour Denzel Dumfries. Il y a une clause libératoire, c’est vrai… mais elle expirera bientôt, et nous passerons à autre chose», a-t-il ainsi lancé au Mundo Deportivo. Selon les informations du média catalan, le Barça est pour le moment coincé sur son mercato avec des dossiers épineux, notamment dans le secteur offensif, ce qui bloque complètement une quelconque avancée pour le latéral droit. Mais le Barça est prévenu, la clause expire bientôt…