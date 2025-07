Un joueur qui vient d’arriver à Manchester City pourrait déjà partir !

C’est un club en pleine révolution. Manchester City est en train de vivre un changement de cycle, et si Pep Guardiola a décidé de continuer l’aventure sur le banc de touche de l’Etihad Stadium, ça bouge de partout dans l’effectif. Des grands travaux qui ont été entamés l’hiver dernier, avec plus de 200 millions d’euros qui ont été dépensés lors du mercato hivernal pour Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov et Vitor Reis, et ce marché estival est aussi parti très fort avec 130 millions d’euros déboursés sur Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki et Tijjani Reijnders.

D’autres joueurs de qualité sont attendus, et le nom de Rodrygo (Real Madrid) revient souvent dans les tabloïds britanniques. Clairement, Manchester City n’a aucune intention de faire de la figuration et de vivre une nouvelle saison galère, que ce soit en Angleterre ou sur la scène européenne. De nombreuses arrivées, et forcément, il y aura des départs. Jack Grealish, James McAtee ou İlkay Gündoğan sont ainsi annoncés partant, alors que Kyle Walker, de retour après un prêt à Milan, a rebondi à Burnley.

Manchester City ouvre la porte

Et un des joueurs qui viennent de débarquer pourrait aussi filer. C’est Nico Gonzalez, le milieu espagnol qui avait coûté 60 millions d’euros en janvier, et qui était annoncé comme le remplaçant de Rodri. Peu utilisé par Pep Guardiola - 11 apparitions en Premier League dont 9 en tant que titulaire et 60 minutes jouées lors du Mondial des Clubs - il pourrait déjà filer cet été. Comme l’explique Bild, l’arrivée de Reijnders complique encore plus les choses pour l’ancien de Porto et son agent a déjà commencé à lui chercher un nouveau point de chute.

Il a ainsi proposé les services du joueur formé à La Masia à plusieurs clubs européens, ainsi qu’en Arabie saoudite. De son côté, Manchester City ne ferme pas la porte et acceptera un transfert cet été dans le cas où les offres soient considérées satisfaisantes. Avis aux intéressés, un milieu de terrain de grande qualité sera disponible cet été !