Olivier Cloarec va devenir le nouveau président du TFC !

Le TFC s’apprête à tourner une nouvelle page. Plus d’un mois après la démission de Damien Comolli, survenue le 28 mai dernier, le club devrait bientôt officialiser le nom de son successeur. Selon La Dépêche du Midi, il s’agit d’Olivier Cloarec, ancien dirigeant du Stade Rennais. Le processus de nomination, piloté par le cabinet américain CAA Stellar, touche à sa fin, et l’annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Âgé de 53 ans, né à Pont-l’Abbé, Olivier Cloarec dispose d’une solide expérience dans le football professionnel. Il a notamment occupé des postes à responsabilité à Dijon, puis au Stade Rennais, où il a été nommé directeur général adjoint en 2021, avant de devenir président exécutif et directeur général entre 2022 et 2024. Apprécié pour sa rigueur et sa vision stratégique, il devrait également devenir l’actionnaire principal du TFC, ce qui marquerait un tournant important dans la gouvernance du club. Sur le plan sportif, Toulouse sort d’une saison correcte en Ligue 1, conclue à la 10e place avec un bilan de 11 victoires, 9 nuls et 14 défaites. Après le départ de Comolli, l’arrivée de Cloarec pourrait apporter un nouveau souffle au projet toulousain, dans la continuité des ambitions affichées ces dernières années.