Euro (F) : la Norvège vient à bout de la Finlande !

La Norvège et la Finlande s’affrontaient lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l’Euro Féminin 2025, au stade du Tourbillon. Les deux équipes étaient en tête du groupe A, et la victoire dans ce match offrait à l’une d’elles la possibilité de prendre provisoirement seule la première place. C’est finalement la Norvège qui a réalisé la bonne opération en s’imposant face à la Finlande. Elle prend ainsi la tête du groupe A avec 6 points, contre 3 pour les Finlandaises. La Suisse et l’Islande n’ont aucun point. Le match a démarré sur les chapeaux de roue avec une action norvégienne dès les premières minutes : sur un centre tendu, la défenseure centrale finlandaise Eva Nyström a marqué contre son camp. Son intervention s’est transformée en une erreur fatale pour la joueuse de West Ham. La Norvège ouvre donc le score dès la 3e minute de jeu (1-0).

La Finlande a ensuite repris le contrôle du ballon au cours de la première période et a logiquement égalisé à la 32e minute grâce à sa buteuse d’1m70, Oona Sevenius. Seule au cœur de la surface, elle conclut d’un tir placé sur la gauche de la gardienne norvégienne. Une égalisation méritée au vu de la domination finlandaise dans le jeu. Contre le cours du match, la Norvège est parvenue à reprendre l’avantage en toute fin de rencontre. C’est Hansen, l’ailière du Barça, qui inscrit le but du 2-1 à la 86e minute. La Finlande a tenté sa chance à 15 reprises, contre 9 tirs pour la Norvège, qui a néanmoins touché les montants à deux reprises. Un manque de réussite qui aurait pu coûter cher aux Norvégiennes. Lors de la prochaine et dernière journée, la Norvège affrontera l’Islande, jeudi 10 juillet, tandis que la Finlande sera opposée au pays hôte, la Suisse.