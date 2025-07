Mondial des clubs : Leon Goretzka provoque le PSG

Dans seulement trois petits jours, le PSG et le Bayern Munich s’affronteront à l’occasion du quart de finale du Mondial des clubs. Le match se jouera au Mercedes-Benz Stadium, là où les Parisiens se sont imposés facilement (4-0) face à l’Inter Miami de Lionel Messi. Le PSG réalise, sans doute, la meilleure saison de son histoire, mais Leon Goretzka, milieu allemand du Bayern, ne semble pas avoir oublié le début de saison en Ligue des Champions. En effet, les Parisiens étaient en difficulté en début de campagne, et s’étaient inclinés (1-0) contre les Bavarois. Selon des propos rapportés par Kicker, Goretzka a déclaré : « nous les avons déjà battus une fois cette année. »

Mais le milieu de la Mannschaft reste lucide : « le PSG a le vent en poupe. C’est une très bonne équipe qui a été très dominante en Ligue des Champions. Les conditions ici sont vraiment extrêmes, c’est presque un sport différent. Il faudra faire attention à ce que l’on fait, mais on abordera ce match contre Paris la tête haute.» Avec le retour probable de Dembélé dans le onze titulaire du PSG, et une équipe championne d’Europe, beaucoup plus solide qu’en novembre 2024, il faudra donc s’attendre à un PSG revanchard.