La furieuse réaction de Youcef Belaïli après son arrestation par la police française

On avait laissé Youcel Belaïli sur une excellente impression. Buteur avec l’Espérance de Tunis lors du second match de la Coupe du Monde des Clubs contre LAFC (1-0), le fantasque ailier algérien venait de rappeler à la planète football à quel point il pouvait être un joueur génial. Malheureusement pour lui et pour le Taraji, ce seul succès dans la compétition fut insuffisant pour la qualification en 8e de finale. Les défaites contre Flamengo et Chelsea ont éliminé le club. C’est sur la route du retour qu’on retrouve le joueur de 33 ans.

L’information est sortie en milieu de journée. Belaïli a été interpellé par la police française à sa descente d’avion en provenance de New York. C’est ce vol qui a commencé à le ramener chez lui, avant une escale à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les motifs de son interpellation sont encore flous, mais il s’agirait d’une histoire de ceinture de sécurité non-attachée sur son fils. Le ton sera rapidement monté avec le personnel de bord avant de dégénérer complètement. Un début de bagarre aurait même eu lieu, obligeant la police à intervenir une fois l’avion arrivé sur la piste.

Belaïli libéré et furieux

Air France a confirmé auprès de l’AFP avoir demandé la présence d’une intervention policière «en raison du comportement inapproprié d’un client envers l’équipage». Il s’agit bien de Youcef Belaïli, dont certaines images de son arrestation ont été captées par du public environnant. On le voit escorté par deux policiers, menotté les mains dans le dos. Le joueur a fini par être relâché au bout de quelques heures en fin d’après-midi, le ministère public estimant que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée pour engager des poursuites.

A nouveau libre, l’international algérien (54 sélections, 9 buts) a réagi sur son compte Instagram avec cette phrase «Algérien et fier les bâtards», accompagnée d’images montrant du personnel de la compagnie aérienne. Le père de Belaïli a lui aussi pris la parole auprès du média Ennahar. «Mon fils Youcef a été arrêté parce qu’il refusait de forcer son fils à porter une ceinture de sécurité dans l’avion en raison de son jeune âge, entame-t-il avant de s’en prendre aux forces de l’ordre. La police française a insulté mon fils, alors qu’il est un joueur international.» Mais pas au-dessus des lois.

