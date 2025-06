Coupe du Monde des Clubs : Youcef Belaïli a impressionné tout le monde !

C’est l’histoire d’un incroyable talent qui n’a sûrement pas été exploité à son top. Depuis de nombreuses saisons, Youcef Belaïli est considéré comme l’un de ces talents déchus de l’histoire du football. Arrivé en 2017 à Angers après plusieurs bonnes saisons en Tunisie et en Algérie, l’ailier virevoltant n’a jamais su s’imposer en France. Sortant de deux années d’arrêt après un contrôle positif à la cocaïne, l’Oranais n’aura disputé qu’un seul petit match avec le SCO. Un rendez-vous manqué qui le contraint à revenir à l’Espérance de Tunis lors de la saison 2018-2019.

Six saisons plus tard, Belaïli s’éclate toujours sous la tunique jaune et rouge du club tunisien. Pour autant, la portée du prodige algérien n’est pas tout à fait la même. Vainqueur de la CAN en 2019 avec l’Algérie, le feu follet s’est exprimé dans le Golfe et en France où son incroyable talent inconsistant aura fait des merveilles. Après une saison remplie de réussite avec le MC Alger entre 2023 et 2024, Belaïli est revenu à Tunis l’été dernier. Un choix qui s’est rapidement avéré payant. Pour sa troisième aventure avec l’Espérance, l’international algérien (57 sélections) a inscrit la bagatelle de 20 buts et 14 passes décisives en 37 matches.

La masterclass de Youcef Belaïli face au Los Angeles FC

Un rendement exceptionnel qui lui permet d’être toujours appelé avec les Fennecs et qui permet surtout à Belaïli de continuer de briller à ce jour en Coupe du monde des clubs. Meilleur joueur de l’effectif tunisien, l’Oranais est brillant. Déjà déroutant lors de la défaite inaugurale contre Flamengo (2-0), Belaïli a été l’artisan majeur du succès des siens face au Los Angeles FC la nuit dernière. Poison permanent, l’ancien de l’AC Ajaccio a régalé sur de nombreuses arabesques dont lui seul a le secret en première période. Encore plus tranchant lors du second acte, l’Algérien a été celui qui a donné la victoire aux Tunisiens après un but plein de malice qui a fait mouche face à Hugo Lloris (71e).

Une masterclass qui n’a laissé personne indifférent sur les réseaux sociaux. Alors que plusieurs brésiliens étaient déjà affolés après sa grande prestation face à Flamengo il y a quelques jours, le champion d’Afrique 2019 a encore impressionné tout son monde cette nuit. Peu importe la langue, tout le monde a encensé la grande prestation de l’Algérien, prépondérant dans le succès des siens. Une prestation également historique, car ce but permet à Belaïli de devenir le premier joueur arabe à marquer dans ce nouveau format de la CDM des clubs. Sanctionné d’un carton jaune en fin de match synonyme de suspension, l’ailier de 33 ans sera absent face à Chelsea pour le dernier match de poules. Et même si l’Espérance espère avoir gain de cause dans la levée de cette sanction, cette dernière viendrait confirmer l’incroyable histoire de Youcef Belaïli : un talent exceptionnel toujours retardé par des erreurs qui le pénalisent…