Mercato : le Barça va tenter un coup énorme pour un prix ridicule

Les prochaines semaines promettent d’être agitées à Barcelone. Après avoir bouclé le dossier du gardien avec l’arrivée de Joan Garcia contre 25 millions d’euros, les dirigeants catalans ont désormais l’intention d’enfin sceller l’arrivée de Nico Williams (celle de Bardghji est bouclée). Un renfort de poids, si l’opération aboutissait, et qui viendrait confirmer le souhait du club de se renforcer à toutes les lignes. On n’en est pas encore là puisque ces dernières heures, le deal était encore au point mort.

La suite après cette publicité

Si le joueur a bel et bien écourté ses vacances pour finaliser son arrivée, le patron de la Liga, Javier Tebas, a lancé un avertissement au club catalan mardi en affirmant qu’il «ne pourrait pas inscrire» le champion d’Europe espagnol par rapport au fair-play financier. Le Barça s’évertue à corriger cette situation, et Sport affirmait hier que le club était enfin repassé à la règle du 1-1, offrant ainsi plus de liberté aux dirigeants sur certains deals (et notamment les prolongations de de Jong et Eric Garcia). En parallèle, une nouvelle piste a pris de l’ampleur ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Le Barça sur Dumfries

Ce jeudi, Mundo Deportivo appuie une information de Fabrizio Romano sur un intérêt réel du Barça pour Denzel Dumfries, sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Inter Milan. Auteur d’une saison sensationnelle (47 matchs, 11 buts, 6 passes décisives), le latéral droit néerlandais s’est aussi permis de briller face aux Blaugranas cette saison en Ligue des Champions, avec un doublé et une passe décisive lors de la demi-finale aller de C1 (3-3), puis deux passes décisives au retour (4-3).

Cette performance a visiblement marqué les esprits en Catalogne, puisque le club s’est continuellement montré intéressé par le latéral droit nerazzurro ces dernières semaines. Il faut surtout savoir que l’international néerlandais dispose d’une clause libératoire fixée à "seulement" 25 millions d’euros dans son contrat, et valable jusqu’à mi-juillet. Si le Barça n’a encore tenté aucune approche concrète, le club sait que le temps presse et que l’opportunité ne sera pas éternelle, surtout pour un joueur qui fait aujourd’hui partie des meilleurs au monde à son poste.