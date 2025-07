Barça : la réaction forte de Dani Olmo après le non de Nico Williams

La nouvelle de la prolongation de Nico Williams à l’Athletic Bilbao jusqu’en 2035 a pris toute l’Espagne par surprise. Courtisan déclaré du joueur, le FC Barcelone est sous le choc.

Et en attendant les premières réactions de la direction blaugrana, Dani Olmo est sorti du silence à sa manière. Après avoir tenté de convaincre Williams de le rejoindre en Catalogne, l’international espagnol a posté une photo de lui avec la main sur le blason du Barça et deux coeurs rouge et bleu.