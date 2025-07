AJA : Gaëtan Perrin va rejoindre Krasnodar !

Il n’y avait plus de mystère. A un an de la fin de son contrat avec Auxerre, Gaëtan Perrin va quitter le club icaunais. Son entraîneur Christophe Pelissier n’a pas cherché à cacher la chose aujourd’hui en conférence de presse. «Gaëtan est à la salle parce qu’il va partir. C’est acté, on le sait. (…) On a discuté tous les deux. Il a pris sa décision. On remercie bien sûr Gaëtan pour ce qu’il a fait. C’est la vie d’un club professionnel, la vie d’un joueur professionnel. Il va s’en aller. Il y a les papiers qui sont en train de se signer entre les clubs. Je pense que ça va se débloquer dans la semaine.»

Et selon Le Parisien, le club qui va l’accueillir est Krasnodar, en Russie. Une destination étonnante à première vue, mais le club russe a déjà chipé un joueur d’Auxerre cet été, en la personne du défenseur brésilien Jubal, qui était arrivé en fin de contrat. Pour Perrin, Krasnodar devra s’acquitter d’une indemnité de transfert, aux alentours de 5 M€. Auteur de sa meilleure saison avec l’AJA, Perrin a inscrit 10 buts en Ligue 1 lors de la dernière saison. De quoi lui ouvrir les portes d’un club étranger, le premier de sa carrière, à 29 ans.