Après un an de chômage, Mariano Diaz s’entraîne avec un club

Double vainqueur de la Ligue des Champions et triple vainqueur de la Liga avec le Real Madrid, Mariano Diaz (31 ans) est dans une phase compliquée de sa carrière. Après un passage anecdotique au Séville FC lors de la saison 2023/2024, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est libre de tout contrat depuis le 1er juillet 2024. Une situation de chômage depuis un an qui ne l’a pas empêché en revanche de jouer et marquer face à Porto Rico en mars dernier avec la République Dominicaine.

En attendant de retrouver un club, il s’entraîne avec le Deportivo Alavés, pensionnaire de Liga comme l’a annoncé le club basque dans un communiqué : «le joueur s’entraînera avec l’équipe première à partir de cet après-midi dans les installations d’Ibaia. L’attaquant Mariano Díaz Mejía, avec une brillante carrière dans le football d’élite, s’entraînera au Deportivo Alavés et participera à l’entraînement de l’équipe première pendant cette phase initiale de la pré-saison. Le joueur, qui compte à son actif plusieurs titres nationaux et internationaux, a commencé son entraînement aujourd’hui à la Cité Sportive d’Ibaia et partagera sa première séance d’entraînement avec le reste de l’effectif cet après-midi.»