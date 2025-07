FC Barcelone : Lamine Yamal prolonge et change de numéro !

C’est un dossier qui était bouclé depuis longtemps. Seulement, il fallait attendre les 18 ans du principal concerné pour pouvoir enfin officialiser ce nouveau contrat qui lie désormais le petit prodige à son club jusqu’en 2031. C’est chose faite en ce mercredi, puisque le FC Barcelone a organisé un petit évènement pour célébrer ce nouveau contrat pour celui qui est appelé à devenir le meilleur joueur de la planète.

Entouré de sa famille et de ses amis, l’international espagnol a ainsi signé les documents nécessaires avec Joan Laporta à ses côtés dans les bureaux du Camp Nou. De quoi oublier, le temps d’une soirée, la polémique dans laquelle il est embourbé suite à sa fête et à la participation de personnes atteintes de nanisme, qui enflamme l’Espagne et qui a même provoqué des réactions du gouvernement ibérique. « C’est un rêve depuis que je suis enfant et je suis très heureux, ma famille et moi sommes très heureux. Le Barça est ma vie, c’est ma maison, je suis ici depuis que j’ai sept ans », a déclaré le joueur devant les caméras des médias officiels du club.

Le numéro 10 de Messi

Et ce n’est pas tout, puisque Lamine Yamal récupère aussi un numéro emblématique. Effectivement, il portera désormais le numéro 10 floqué sur le dos ; un numéro lourd de sens et de symbole à Barcelone, puisqu’il était porté jusqu’à peu par un certain Lionel Messi, et par des stars comme Ronaldinho ou Rivaldo avant lui. Derrière, Ansu Fati n’a pas eu de réussite et le numéro était libre depuis son départ à Monaco. Sans surprise, c’est au natif de Rocafonda qu’il est revenu.

Un gros mouvement d’un point de vue marketing également, puisqu’on connaît le poids de ce numéro, et les maillots ornés du 10 se vendront comme des petits pains. Les caméras des médias catalans filment d’ailleurs déjà les alentours des boutiques officielles du club, remplies de supporters venus acheter le maillot. Une nouvelle ère démarre à Barcelone !