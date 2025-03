Le retour miraculeux de Mariano Diaz, chômeur depuis près de 300 jours

La carrière de Mariano Diaz va de mal en pis. Révélé lorsqu’il empilait les buts avec le Real Madrid Castilla (32 réalisations en 46 matches), l’attaquant dominicain avait été l’une des bonnes pioches du mercato lyonnais lors de la saison 2017/2018. Sur les bords du Rhône, Diaz avait trouvé la faille à 21 reprises en 48 apparitions. Une année en France qui lui a rouvert les portes de la Casa Blanca.

Au chômage depuis juin 2024

Malheureusement pour lui, son come-back dans la capitale espagnole a été un véritable échec. Rapidement devenu remplaçant de luxe malgré le départ de la star Cristiano Ronaldo, Diaz a souvent été invité à plier bagage. Mais à chaque fois, le Dominicain a refusé, préférant aller au bout de son contrat de cinq ans. Résultat : entre 2018 et 2023, Mariano Diaz n’a joué que 84 matches (soit une moyenne de 16,8 matches par saison) pour 12 petits buts. Un fiasco.

Recruté par le Séville FC en 2023, Diaz n’a pas réussi à se relancer en Andalousie. C’est simple, il n’a joué que 13 rencontres, toutes compétitions confondues, et n’a jamais mis un seul but. C’est donc sans surprise qu’il n’a pas été conservé par le club de Nervion l’été dernier. Annoncé depuis au Brésil ou en Égypte (Al Ahly), Diaz n’a toujours pas de club et la dernière fois qu’il a foulé les terrains, c’était face au FC Barcelone le 26 mai 2024. Une rencontre durant laquelle il n’a joué que onze minutes.

La République dominicaine prête à tout

Relevo rappelle que cela fait donc dix mois et 289 jours que l’ancien Lyonnais n’a plus rejoué au football. Cela n’a pas empêché le sélectionneur de la République dominicaine, Marcelo Neveleff, de le convoquer pour les deux matches amicaux face à Porto Rico ce mois-ci (21 et 25 mars). Diaz aurait pu rechausser les crampons l’été dernier, mais il n’a finalement pas été retenu pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Qualifié de miraculeux, son retour en sélection peut-il aboutir sur du concret ?

Dans ses colonnes, le média dominicain Récord explique que Neveleff a pris Diaz en dépit de son statut de chômeur parce qu’il souhaite faire un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes éléments et qu’il est convaincu que Diaz peut encore apporter à son équipe grâce à son expérience dans les grands clubs européens. Et si la condition physique du joueur demeure très incertaine, Récord ajoute que la République dominicaine est prête à explorer toutes les options en vue des qualifications pour le Mondial 2026.