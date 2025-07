Le Barça a un nouveau plan d’attaque pour son mercato, Musiala provoque une guerre entre le PSG et le Bayern

Le Barça réactive la piste Luis Diaz

Le Barcelone et Deco vont devoir repenser le mercato du club catalan. Avec l’échec du transfert de Nico Williams, le directeur sportif du club catalan doit relancer la piste menant à Luis Diaz, un dossier qu’il a toujours voulu conclure. Luis Diaz sans condition, titre Mundo Deportivo. Cette fois, le Barça doit accélérer s’il veut recruter rapidement et efficacement. L’ailier de Liverpool est ouvert à un départ à Barcelone, maintenant il faudra trouver un accord sur le plan financier et surtout trouver le moyen de l’inscrire sur la liste de la Liga. Du côté du principal intéressé, Luis Diaz a déclaré ceci sur son avenir. «On ne sait pas encore, on discute avec la direction. On est satisfait de ma position, on verra bien».

Le Bayern Munich ne décolère pas

La terrible blessure de Jamal Musiala fait encore parler en Allemagne. L’officialisation n’a pas tardé à tomber, l’international allemand souffre d’une fracture du péroné avec plusieurs ligaments touchés. Musiala a directement été rapatrié en Allemagne pour être opéré. Et pendant ce temps, cette blessure fait parler en coulisses. Gianluigi Donnarumma s’est retrouvé au cœur de la polémique puisque c’est lui qui a blessé involontairement le génie allemand, Manuel Neuer s’en est même pris directement au gardien italien. « Une blessure qui crispe», titre L’Équipe, le Bayern venait de retrouver Jamal Musiala qui n’avait pas été titulaire depuis 4 mois, cette fois, on ne devrait pas le revoir avant 2026. Mais cette blessure a surtout relancé le conflit entre le PSG et le Bayern. Du côté parisien, on essaye de temporiser, Luis Enrique et Nasser Al Khelaifi ont rappelé le fair-play du club parisien tout en adressant leur soutien à Jamal Musiala.

Xabi Alonso déjà complimenté

Le choc entre le PSG et le Real Madrid dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs est très attendu, surtout que le Real Madrid new-look est convaincant pour ses débuts. Comme l’explique Marca, les idées de Xabi Alonso se transmettent parfaitement et sont bien adaptées par les joueurs madrilènes. Il y a un détail qui fait la différence, le Real Madrid est devenu une équipe qui court beaucoup. AS nous explique que le Real a couru seulement 9 km de moins que le PSG, un expert dans le domaine. Une belle progression qui en dit long sur le projet de jeu de Xabi Alonso qui prend déjà forme. Malheureusement pour l’entraîneur du Real, il va falloir se passer de Dean Huijsen mercredi. L’international espagnol est suspendu suite au carton rouge reçu en fin de match contre Dortmund, reste à savoir comment Xabi Alonso le remplacera.