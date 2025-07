Bayern : Leroy Sané réagit à la terrible blessure de Jamal Musiala

Depuis plusieurs semaines, Leroy Sané a quitté le Bayern Munich pour rejoindre Galatasaray. Un transfert retentissant pour le club turc et qui va permettre à l’ailier de 29 ans d’enfin se relancer dans un autre contexte. En parallèle, l’ancien ailier de Manchester City continue de suivre l’actualité du club bavarois. Et forcément, l’international allemand (70 sélections, 14 buts) n’est pas passé à côté de la terrible blessure de Jamal Musiala en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs face au PSG.

Dans des propos relayés par Sky Germany, Sané a expliqué qu’il était choqué par la blessure de son ami : «j’ai regardé le match en direct à la télévision. La scène n’était pas très reluisante après le premier match d’appui, et malheureusement, on sentait déjà qu’il serait absent pour longtemps. C’était tellement amer, j’étais abasourdi au début ! Je lui ai envoyé un message directement sur WhatsApp, puis nous nous sommes parlés au téléphone. Il était sur le point de retrouver la forme, et puis… Je suis vraiment désolé pour lui. C’est tellement frustrant. J’espère vraiment qu’il sera bientôt de nouveau en forme. Le Bayern et l’équipe nationale ont besoin de lui et de ses moments de gloire.»