Le dossier Luis Diaz touche à sa fin, le Real Madrid ouvre la porte à un départ de Vinicius

Le dossier Luis Diaz enfin vers la résolution ?

Barcelone est sur le point de perdre la course qui mène à Luis Diaz. Si le Colombien est bien en chemin pour partir de Liverpool comme l’indique Sport, le Barça atteint ses limites pour Mundo Deportivo. Les Culés ne peuvent pas aller au-delà de 60 millions d’euros, alors que le Bayern, grand concurrent dans ce dossier, se prépare à proposer 70 M€ à Liverpool. En Allemagne, Bild annonce même qu’un accord avec l’ailier a été trouvé pour un salaire à hauteur de 14 millions d’euros. Liverpool est prêt à négocier et le Bayern fait donc une percée décisive dans ce dossier. Il ne fait pas bon à être supporter du Barça cet été.

Le Real Madrid ouvre la porte à un départ de Vinicius Jr.

À Madrid, ce n’est peut-être pas mieux non plus. Après une claque lors de la Coupe du Monde des Clubs, le Real a des problèmes dans le vestiaire avec une hiérarchie floue entre les cadres de l’équipe. Le dossier Vinicius fait l’objet de toutes les attentions désormais et le club serait prêt à lâcher le Brésilien, selon Sport. La prolongation de contrat stagne, les performances du joueur aussi et son statut a été effrité depuis la venue de Xabi Alonso qui rebat toutes les cartes. La porte serait donc ouverte pour Vinicius. Un sacré tremblement de terre si cela venait à se concrétiser.

Tout le monde s’arrache Vlahovic !

L’AC Milan foncerait sur Dusan Vlahovic pour la pointe de l’attaque. En fin de parcours à la Juve, le buteur serbe pourrait être tenté de rester en Italie. Un gros salaire avec des bonus de buts et de trophées a été proposé au joueur par les Rossoneri, réponse dans les prochains jours.