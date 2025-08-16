Manchester City : Ederson absent face à Wolverhampton

Le départ d’Ederson (31 ans) se rapproche plus que jamais. Alors que Manchester City se déplace, ce samedi, sur la pelouse de Wolverhampton, le dernier rempart brésilien ne disputera pas cette rencontre. La raison ? Les Skyblues sont, aujourd’hui, en pourparlers avancés avec Galatasaray.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le gardien de City a pris sa décision et souhaite rejoindre le géant turc. De son côté, Gala a envoyé une offre de 10 millions d’euros aux Citizens, qui en attendant davantage. Les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente.