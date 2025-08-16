Menu Rechercher
Commenter
Süper Lig

Manchester City : Ederson absent face à Wolverhampton

Par Josué Cassé
Ederson avec Manchester City @Maxppp

Le départ d’Ederson (31 ans) se rapproche plus que jamais. Alors que Manchester City se déplace, ce samedi, sur la pelouse de Wolverhampton, le dernier rempart brésilien ne disputera pas cette rencontre. La raison ? Les Skyblues sont, aujourd’hui, en pourparlers avancés avec Galatasaray.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le gardien de City a pris sa décision et souhaite rejoindre le géant turc. De son côté, Gala a envoyé une offre de 10 millions d’euros aux Citizens, qui en attendant davantage. Les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Premier League
Man City
Galatasaray
Ederson

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Ederson Ederson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier