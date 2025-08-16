Menu Rechercher
Nottingham Forest s’offre Omari Hutchinson

Par Josué Cassé
1 min.
Omari Hutchinson avec Ipswich @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Nottingham Forest a annoncé, ce samedi, l’arrivée d’Omari Hutchinson en provenance d’Ipswich. Après avoir exploré la piste Dilane Bakwa, les Reds ont finalement trouvé un terrain d’entente pour enrôler le joueur de 21 ans.

Nottingham Forest
Our newest Red is here... ✨
Montant de l’opération ? 42 millions d’euros. Natif de Redhill, le milieu offensif va donc poursuivre sa carrière au plus haut niveau, lui qui sortait d’une saison pleine avec 3 buts et 2 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
