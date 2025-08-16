Nottingham Forest s’offre Omari Hutchinson

C’était attendu, c’est désormais officiel. Nottingham Forest a annoncé, ce samedi, l’arrivée d’Omari Hutchinson en provenance d’Ipswich. Après avoir exploré la piste Dilane Bakwa, les Reds ont finalement trouvé un terrain d’entente pour enrôler le joueur de 21 ans.

Montant de l’opération ? 42 millions d’euros. Natif de Redhill, le milieu offensif va donc poursuivre sa carrière au plus haut niveau, lui qui sortait d’une saison pleine avec 3 buts et 2 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues.