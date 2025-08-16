Jorge Mendes a grandement aidé le Barça

Le très influent Jorge Mendes a joué un rôle crucial au FC Barcelone lors de ce mercato estival. D’après des informations de Sport, l’agent de joueurs portugais a permis de libérer près de 30 millions d’euros de fair-play financier ces dernières semaines. Parmi ses opérations clés figure la vente de 50 % des droits de Trincão au Sporting CP pour 11 millions d’euros, une opération décisive qui a permis les inscriptions de deux nouvelles recrues : le portier Joan García et l’attaquant Marcus Rashford.

Mendes a également assuré la prolongation de Lamine Yamal, même s’il n’a pas réussi à faire venir certaines de ses stars, à l’image de Denzel Dumfries (Inter Milan), proposé mais jugé trop cher par les Blaugrana. Il est aussi derrière plusieurs départs assez surprenants, souvent conclus dans des courts délais, en orchestrant notamment le prêt express d’Ansu Fati à l’AS Monaco, qui a permis au Barça d’économiser plus de 60 % de son salaire avant le 30 juin. Enfin, il aussi géré la vente de Pau Víctor au Sporting Braga pour 12 millions d’euros (+3M en variables).