Jorge Mendes dévasté après les décès de Diogo Jota et André Silva

Ce vendredi matin, le monde du football est toujours attristé après les décès de Diogo Jota et André Silva dans un accident de la route en Espagne. Une nouvelle qui a dévasté Jorge Mendes, l’agent du footballeur portugais. L’homme d’affaires s’est rendu à Puebla de Sanabria, en Espagne, où les corps des deux frères ont été retrouvés, annonce A Bola.

Le média lusitanien a d’ailleurs recueilli la première réaction de Jorge Mendes, qui était très ému et en larmes. « C’est très difficile. Nous avons perdu deux personnes formidables. Diogo était un exemple en tant que personne, mari, fils et professionnel.» A Bola précise que les obsèques de Diogo Jota et de son frère auront lieu samedi. Un dernier adieu pour deux hommes disparus tragiquement.