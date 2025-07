L’hommage de Mohamed Salah à Diogo Jota

Les hommages pleuvent depuis la disparition soudaine et brutale de Diogo Jota et de son frère André Silva, dans un accident de la route mercredi soir. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, et évidemment toute la famille de Liverpool, à commencer par Jürgen Klopp, Arne Slot, mais aussi les joueurs, ont rendu un hommage à l’ancien international portugais. Ce vendredi, c’est Mohamed Salah qui a eu des mots touchants pour son ex-coéquipier.

«Je suis vraiment sans voix. Jusqu’à hier, je n’aurais jamais imaginé que quelque chose me ferait peur en retournant à Liverpool après la trêve. Les coéquipiers vont et viennent, mais pas comme ça. Ce sera extrêmement difficile d’accepter que Diogo ne soit plus là à notre retour. Mes pensées vont à sa femme, à ses enfants et, bien sûr, à ses parents qui ont perdu leurs enfants soudainement. Les proches de Diogo et de son frère André ont besoin de tout le soutien possible. Ils ne seront jamais oubliés», a écrit la star égyptienne sur ses réseaux sociaux.