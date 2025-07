Le père de Dean Huijsen se moque du Barça et de l’Atlético de Madrid

Le père de Dean Huijsen chambre les rivaux du Real Madrid sur Instagram. Don Huijsen, le père du jeune défenseur du Real Madrid, n’a pas résisté à l’envie de taquiner les clubs rivaux sur les réseaux sociaux. Très actif sur Instagram, il a partagé une story du journaliste espagnol d’AS, Tomás Roncero, connue pour son ton pro-Madrid, dans laquelle ce dernier se moque gentiment de Manchester City, du FC Barcelone et de l’Atlético Madrid.

La story était sur le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs. On y voit le Real Madrid opposé au Borussia Dortmund, tandis que City, le Barça et l’Atlético apparaissent respectivement munis d’un canapé, d’une télévision et d’une télécommande. Un clin d’œil ironique au fait que ces trois clubs devront suivre la compétition depuis leur salon, contrairement aux Merengues. Un post humoristique qui a bien sûr fait réagir, alimentant encore un peu plus les rivalités sur la scène européenne.