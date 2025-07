Real Madrid : l’incroyable anecdote d’un ancien madrilène sur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a sans aucun doute marqué l’histoire du Real Madrid, de par ses records et les trophées majeurs remportés au cours de ses neuf années au sein du club madrilène — avec notamment quatre Ligues des Champions et quatre Ballons d’Or glanés durant son passage dans la capitale espagnole. Mais au-delà du joueur d’exception sur le terrain, il y a aussi l’homme en coulisses. Dans le podcast El After de Post United, l’ancien gardien du Real Madrid, Kiko Casilla, a levé le voile sur un CR7 méconnu : généreux, humble et attentif à chacun, du staff aux plus jeunes.

«C’est un phénomène, une personne surhumaine, qui aide même le dernier des jeunes. Demandez-lui n’importe quoi, il vous le donnera», a confié le portier espagnol de 38 ans, aujourd’hui à la retraite, avant de livrer une anecdote marquante. «Lors de la pré-saison aux États-Unis, il a offert à tout le personnel – kinés, agents de sécurité… – l’iPhone et l’Apple Watch de l’année. Ce sont des gestes qu’il ne met pas en avant, parce qu’il n’en voit pas la nécessité. Il aime simplement remercier ceux qui l’entourent.» Souvent perçu comme égocentrique, Cristiano Ronaldo révèle pourtant, en privé, un tout autre visage. À 40 ans, il poursuit sa carrière à Al-Nassr, avec une prolongation à prix d’or, mais toujours animé par le même esprit de gratitude envers son entourage. La classe.