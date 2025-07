Xabi Alonso va devoir faire un choix fort avec Kylian Mbappé, le Barça pourrait perdre l’un de ses cracks

Kylian Mbappé ou Gonzalo Garcia, Xabi Alonso va devoir trancher

Le premier défi de taille pour Xabi Alonso sera de faire son onze de départ contre le Borussia Dortmund. Avec l’explosion de Gonzalo Garcia dans cette Coupe du Monde des Clubs et le retour tardif de Kylian Mbappé, malade, l’entraîneur espagnol va devoir faire un choix fort : conforter le jeune madrilène qui est sur une belle série ou alors miser sur Mbappé qui n’est pas à 100% mais reste un joueur spécial et capable de faire la différence à tout moment. Un choix compliqué qui va nous en dire plus sur les intentions de Xabi Alonso, en attendant Gonzalo Garcia aura forcément du temps de jeu. Il est sur les traces de Raul comme l’explique AS, un joueur formé au Real qui a su saisir sa chance et marquer quand il le faut. On verra s’il enchaîne en quart de finale contre le BVB… à moins que l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen opte pour le capitaine de l’équipe de France.

Marc Casado a la cote sur le mercato

Le mercato du FC Barcelone met un peu de temps à se décanter, résultat, c’est dans le sens des départs que cela pourrait bouger. Le journal Sport nous annonce ce jeudi que Marc Casado, le milieu du Barça, a des offres. Vu la concurrence au milieu et le besoin d’argent, le jeune espagnol pourrait quitter Barcelone. Chelsea est le club qui a montré le plus d’intérêt. Cet argent pourrait justement servir à recruter Nico Williams. Le dossier traine et pendant ce temps le Bayern Munich progresse, le club allemand aurait augmenté son offre pour l’attaquant de l’Athletic Bilbao. Affaire à suivre…

Révolution en panne à l’Inter Milan

Du côté de l’Inter Milan, la révolution est en marche, mais elle met du temps à se mettre en place. Depuis la claque reçue en finale de Ligue des Champions contre le PSG, l’Inter vit des moments difficiles. Changement d’entraîneur, tensions dans l’effectif, renouvellement de joueurs, bref le vice-champion d’Italie est en pleine tempête. La preuve avec l’avenir d’Hakan Calhanoglu qui fait toujours autant parler. Il a eu Lautaro Martinez au téléphone pour clarifier la situation après leur embrouille, mais son club envisage tout de même de le vendre. On parle d’une somme de 30 M€, Calhanoglu intéresse notamment Galatasaray. Des débuts bien délicats pour Christian Chivu qui aurait espéré une atmosphère plus calme pour lancer son aventure milanaise…