Radamel Falcao est libre de tout contrat !

Le club colombien de Bogota, connu sous le nom du Millonarios FC, a annoncé le départ de la légende Radamel Falcao. Celui qui avait performé du côté de l’AS Monaco ou encore à l’Atlético de Madrid, devient donc libre de tout contrat. "El Tigre", âgé de 39 ans, réussit toujours à marquer des buts : 11 en 29 matchs avec son club.

«Le Millonarios remercie Falcao d’avoir joué sous ses couleurs et affirme qu’il est la plus grande légende du football colombien. Après avoir passé trois saisons du côté du Rayo Vallecano et une saison en Colombie, le mythique numéro 9 est désormais libre de s’engager dans le club de son choix», indique le club.