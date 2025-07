Ballon d’Or : ce qui peut coûter très cher à Ousmane Dembélé

Dans exactement 80 jours, on connaîtra l’identité du vainqueur du Ballon d’Or 2025 (le 22 septembre précisément). Pas de doutes, les résultats à l’issue des votes feront parler et débattre pendant des jours, et même des semaines. Un sacre de Lamine Yamal scandaliserait sans doute les fans du PSG, et la réciproque en cas de victoire d’Ousmane Dembélé (donné grand favori) marche également. Il faudra aussi garder un œil sur l’empreinte laissée par Kylian Mbappé sur cette Coupe du Monde des Clubs, qui débutera véritablement pour lui en 1/4 de finale face à Dortmund, samedi.

La suite après cette publicité

Touché par une gastro-entérite aiguë, le capitaine des Bleus a fait son retour en 1/8es de finale comme son alter ego Ousmane Dembélé, entré en cours de jeu face à l’Inter Miami (4-0). Face au Bayern Munich en 1/4 de finale, voire même face au Real Madrid en 1/2, dans l’hypothèse où Merengues et Parisiens s’en sortaient, le Parisien aura une opportunité de conforter l’avance qu’on lui donne sur ses poursuivants. Mais il le sait, et le cas de Vinicius Jr l’an passé nous l’a rappelé : cette avance peut parfois se révéler très fragile.

La suite après cette publicité

Plusieurs éléments ne jouent pas en sa faveur

Ce jeudi, le journal L’Équipe, propriété du groupe Amaury comme France Football qui décerne le Ballon d’Or chaque année, dévoile les éléments qui pourraient mettre en péril sa candidature malgré son quintuplé historique réalisé avec Paris. Il y a tout d’abord le manque de visibilité. Ses qualités sont reconnues à l’international, mais le témoignage de Javier Caceres, journaliste pour le Süddeutsche Zeitung (Allemagne), dit par exemple beaucoup du manque de reconnaissance pour la Ligue 1 à l’étranger : «comparée à la Premier League ou la Liga, la L1 est peu regardée et intéresse peu. Si c’était un référendum populaire, il ne gagnerait pas en Allemagne.» Sa personnalité, peut-être un poil lisse, pourrait aussi lui jouer défaut, même si le cas de Rodri l’an passé reste un contre-exemple parfait.

«Difficile de dire que c’est une star comme Messi, Ronaldo ou Lamine Yamal (…) Je ne suis pas sûr qu’il soit beaucoup plus connu ici qu’avant ; on parle autant de Doué, Barcola ou Kvaratskhelia», dit par exemple Jonathan Tannenwald, du Philadelphia Inquirer. Certains y verront un simple détail, mais Dembélé apparaît par exemple derrière Mbappé et Haaland sur l’affiche de la Coupe du Monde des Clubs. L’Équipe ajoute que sa discrétion pourrait aussi lui faire défaut. Il a ainsi décliné des initiatives qui auraient pu lui donner de l’exposition ces derniers mois. Pour le moment, Paris n’aurait encore défini aucune stratégie pour pousser la candidature de son joueur, même si en interne, tout le monde est derrière lui (Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi ont même déjà pris position publiquement). En face, le Real Madrid sera à fond derrière Mbappé.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

Suivez le match PSG - Bayern Munich en exclusivité sur DAZN.