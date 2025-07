Dimitri Payet fait ses adieux au Vasco de Gama

Après une arrivée légendaire en 2023 à Rio de Janeiro, du côté du Vasco de Gama, Dimitri Payet fait déjà ses adieux au club brésilien. Ce mercredi, sur son compte Instagram, l’ancien joueur de l’OM a remercié le Vasco : « j’ai passé ma vie à entendre parler de la « ville merveilleuse ». Et ce que je n’aurais jamais pu imaginer, c’est qu’un jour j’en ferais partie et qu’elle ferait partie de moi. Je tiens à remercier Vasco et ses supporters « merveilleux », tous les membres du club qui ont été mes coéquipiers de tous les instants et les joueurs avec qui j’ai partagé des moments inoubliables. Je tiens à vous remercier pour tout le soutien, pour tout l’amour, pour toute l’énergie de Rio ».

Le club de Rio et l’international français se sont mis d’accord sur une résiliation de contrat il y a trois semaines. Dimitri Payet n’aura marqué que 7 petits buts, et délivré 12 passes décisives, en 75 matchs. Payet était le second salaire le plus haut de l’effectif, derrière Coutinho, mais il n’a pas répondu aux attentes du Vasco de Gama. Dimitri Payet est donc libre de tout contrat.